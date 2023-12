La codification du droit international privé vietnamien à la lumière de la codification québécoise

Cette étude compare, d'un point de vue critique, le droit international privé vietnamien non codifié au modèle québécois codifié, mettant en évidence ses lacunes et préconisant la codification comme remède. L'auteure réfute les objections à la codification, propose des approches pour sa mise en place et recommande une adaptation au contexte vietnamien. Elle examine également les perspectives d'un futur code en termes d'organisation de la codification et de structuration, s'inspirant de l'expérience réussie de recodification civile au Québec des années 1950- 1990. Les solutions du contenu du droit international privé codifié sont analysées en suivant les objectifs de modernité, de prévisibilité, de flexibilité et d'efficacité du droit international privé, et en abordant des éléments clés tels que l'autonomie de la volonté, les principes du rattachement, la pluralité des méthodes et l'ordre public.