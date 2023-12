Spiritualité et santé mentale. Approches thérapeutiques émergeantes

Spiritualité et santé mentale, un couple qui émerge au sein des recherches anglo-saxonnes. Aborder ce type de question constitue un défi majeur car il interpelle la possibilité que la science puisse envisager l'impact du spirituel sur la santé mentale, et nous invite à aller au-delà des préjugés et des idéologies qui nous guident souvent, pour exposer avec ouverture les recherches scientifiques sur ce sujet. Les effets de la spiritualité sur la santé mentale attirent l'attention de la communauté scientifique depuis plus de quarante ans, en mettant en évidence l'impact positif de l'engagement dans des dynamiques spirituelles, dans le cadre de pathologies mentales comme la dépression ou l'angoisse via des processus d'adaptation, de soutien social ou d'approches psychothérapeutiques nouvelles (méditation, prière, néo chamanisme). L'objet de cet ouvrage est de présenter de manière introductive l'état de la recherche dans ce domaine et les effets sur la santé mentale, en mettant en lumière des questions éthiques et épistémologiques et en présentant des approches psychothérapeutiques innovantes issues du champ du spirituel.