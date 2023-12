Clevatess Tome 6

Exterminer l'humanité... ou pas ? Pour le roi des démons, la décision repose sur l'avenir d'un enfant ! Sur le champ de bataille, Clevatess est capturé par la technique ultime du général Dorel, une prison de sang. Enfin, en apparence... car le roi-démon du sud n'a pas besoin de son corps bestial pour se promener où il le souhaite ! Satisfait de sembler vaincu aux yeux du monde, il reparaît promptement au côté de sa servante... Cette dernière est aux prises avec Maynard Swan, sorcier suprême de l'armée de Boelate. Les insectes monstrueux invoqués par le mage en font un adversaire redoutable, mais Alicia en vient à bout grâce à sa puissante épée Fend-Cascade... A présent, il est temps pour l'héroi ? ne de se confronter au meurtrier de son père ! Après Darker than Black et Dimension W, le roi de l'action Yuji Iwahara rebat les cartes de la dark fantasy ! Ici, une créature des ténèbres mène la danse, les héros sont des marionnettes, et nul trésor n'est à espérer en fin de quête. Juste la survie de l'humanité, peut-être...