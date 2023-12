Trajectoires de transition écologique. Vers une planification dynamique et adaptative des territoires

L'implication des collectivités territoriales est décisive pour l'atteinte des objectifs de neutralité carbone et d'adaptation au changement climatique. En effet, 15 % des émissions de gaz à effet de serre (voire indirectement 50 %) sont imputables à leurs décisions, considérant leur périmètre de compétences en matière d'aménagement du territoire, de développement économique, de mobilités, d'habitat, etc. La planification peut et doit favoriser l'élaboration de "trajectoires de transition écologique" prenant en considération les spécificités territoriales. Mais, qu'est-ce qu'une trajectoire ? Comment aller vers une planification plus "dynamique" et "adaptative" des territoires afin de répondre aux enjeux et aux temporalités du changement climatique ? Cet ouvrage fournit des éléments de contexte, des exemples et des méthodologies de trajectoires testées dans les territoires, pour engager une réflexion sur ces questions. Il s'adresse aux collectivités et aux acteurs de l'aménagement du territoire.