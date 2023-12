Ma femme est une nymphomane

Gilles et Charlotte, qui viennent de se marier, forment un drôle de couple. Charlotte espérait que le mariage calmerait ses ardeurs ; elle est bien obligée de constater qu'il n'en est rien. Elle a tout le temps envie d'autres hommes ; elle finit par s'en ouvrir à son mari, qui prend bien la chose à condition que sa femme le laisse tout organiser. C'est lui qui choisira, parmi ses propres amis, les amants de Charlotte, et en prime, assistera aux ébats des couples. Ca tombe bien, Gilles a de nombreux amis, qui tous trouvent Charlotte à leur goût. Quant à Charlotte, du moment qu'elle a son content, tout va bien. Cela dit, elle ne se refuse pas non plus à son mari ; plus elle en a, plus elle en veut...