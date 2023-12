Mes cent contes mortels Tome 2

Convoquant les plus grands maîtres du genre, Anji Matono livre une anthologie d'horreur particulièrement efficace. Sans plus attendre, laissez-vous contaminer par les ambiances uniques qui suintent à travers les pages de ce manga... "Tic tac, tic tac'... C'est le bruit de l'horloge et du temps qui passe. Et plus Yûma lit ses contes mortels, plus il prend le risque de s'exposer à un funeste destin. Mais la tentation est trop grande pour ce garçon aux idées suicidaires... Après tout, mourir, n'est-ce pas ce qu'il recherche dans le fond ?