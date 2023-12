Dragon Quest - Les héritiers de l'Emblème Tome 31

Une épopée Dark Fantasy 100% inédite dans l'univers de Dragon Quest ! Le roi démon Baramos a lancé une attaque sur le royaume de Carmen. Il déploie une force destructrice et fait preuve d'une capacité de régénération qui déstabilise les héros et les guerriers sacrés venus l'affronter. Pendant ce temps, Tyltyl et Mytyl font tout leur possible pour retrouver Aros et Aniss. Leur périple les mène dans le monde intérieur de Shigan, l'esprit de la terre. De leur côté, Li et Yui font une découverte déconcertante alors qu'ils suivent la trace de Quinn Zolma... Découvrez Dragon Quest - Les Héritiers de l'emblème une histoire inédite de l'univers fabuleux de Dragon Quest ! Ce récit de dark fantasy publié au Japon dans le Young Gangan (Übel Blatt, The Arms Peddler...) surprendra les habitués de la licence avec son approche beaucoup plus sombre et violente... Série terminée en 34 tomes