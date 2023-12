Psaumes millénaires, prières toujours actuelles

Ordonné à Pâques 1946, je suis un prêtre diocésain qui toute sa vie, a trouvé dans les psaumes une nourriture pour sa vie sacerdotale. Nombreux sont les paumes qui m'ont aidé à prendre mieux conscience de tous les bienfaits dont le Seigneur m'a comblé. Nombreux ceux qui ont ouvert mes yeux sur mes infidélités pour que je puisse en demander pardon au Seigneur. Nombreux sont ceux qui m'ont rappelé ma mission de prêtre. Devant Dieu, je dois être l'avocat de tous ceux qui souffrent et plus spécialement des pauvres et des petits. J'espère aussi que vous saurez découvrir dans de nombreux psaumes ces images poétiques surprenantes qui les égayent. Ecoutez les "flots battre des mains "Regardez "les collines bondir de joie comme des moutons ". A vous de poursuivre cette recherche pour compléter cette évocation riche en sa diversité.