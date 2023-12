Histoire de l'armée suisse. Du XVIIe siècle à nos jours

L'histoire de l'armée suisse est marquée par une multitude de débats. Il n'y a guère de pays européen qui, au cours des deux derniers siècles, ait été aussi peu occupé par la guerre mais autant par son armée que la Suisse. Ce n'est donc pas un hasard si l'on dit parfois que la Suisse n'a pas d'armée, mais qu'elle est une armée. A travers cet ouvrage, l'auteur souhaite montrer le développement de l'armée suisse dans le contexte de la formation des puissances européennes, du développement des armes et des méthodes de combat. Il propose d'analyser, avec un regard dépassionné, les principales étapes de l'évolution de l'armée, de saisir à la fois les grandes césures et les changements durables dans les instruments de combat militaire et les stratégies. Traduit de l'allemand par Laurent Auberson