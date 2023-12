Examen de la langue en médecine chinoise. 3ème édition revue et augmentée

Avec le pouls, l'examen de la langue est l'une des principales méthodes de diagnostic en médecine traditionnelle chinoise. Ce livre est un exposé très complet et cliniquement orienté de l'examen de la langue par l'un des enseignants et praticiens les plus respectés de la médecine chinoise en Occident. Chacun des principaux aspects de la couleur, de la forme et de l'enduit du corps de la langue et leur relation avec le processus de diagnostic sont systématiquement décrits. Le livre retrace également le développement historique du diagnostic par la langue et son rôle dans l'évolution de la théorie et de la pratique de la médecine traditionnelle chinoise. Cette nouvelle troisième édition comprend 175 planches en couleur qui montrent de manière vivante les nombreux types de langues que l'on rencontre couramment dans la clinique occidentale. De nombreuses planches sont accompagnées de cas cliniques qui illustrent l'application des principes du diagnostic par la langue dans la pratique réelle. Les autres aspects du diagnostic par la langue décrit dans cette troisième édition comprennent l'intégration du diagnostic par la langue et le pouls, l'utilisation de la langue pour diagnostiquer les problèmes émotionnels, le diagnostic par la langue et la phytothérapie, l'utilisation de la langue pour le pronostic et des considérations particulières concernant le diagnostic par la langue chez les enfants. Les annexes fournissent un résumé des principes traditionnels régissant l'identification des schémas pathologiques (six niveaux, quatre couches, trois réchauffeurs) et leur relation avec les caractéristiques de la langue. Un glossaire des termes techniques, une bibliographie et un index détaillé sont également inclus.