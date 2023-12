Ce coeur empoisonné. Tome 1, Edition collector

Un vieux manoir, un jardin caché, une famille énigmatique... Ils seront la clé du secret de son pouvoir. Briséis a un don : elle fait croître et s'épanouir toutes les plantes qu'elle touche. Lorsque la tante de Briséis meurt et lui lègue un domaine délabré dans la campagne new-yorkaise, Bri et ses mamans espèrent qu'entourée de plantes et de fleurs elle apprendra enfin à contrôler son don. Mais cette nouvelle demeure leur réserve bien des surprises : d'étranges lettres attendent Briséis, et son jardin envahi par les plantes les plus mortelles ne s'ouvre qu'à certaines conditions... Quand des intrus tentent de pénétrer dans son nouveau foyer, l'héritage de Bri prend une tournure inattendue et elle est bien déterminée à en percer les mystères. Traduit de l'anglais par Isabelle Pernot. " Magnifique et envoûtant. " Tracy Deonn, autrice de Legendborn " Une lecture verdoyante, aussi luxuriante que la végétation qu'elle contient, Ce coeur empoisonné vous enveloppera dans ses lianes et ne vous lâchera plus. " K. Ancrum, autrice de Rois de cendres " Kalynn Bayron s'empare d'une histoire connue, en prend le contrepied et se l'approprie par une brillante démonstration de rythme et de construction de personnages dans le respect de son héritage littéraire. " E. K. Johnston, autrice de Ahsoka et A Thousand Nights