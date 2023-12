Cursed . Tome 2

Maudits pour l'éternité, liés par l'amour. Le château d'Adalheid est en proie au chaos. Le roi des Aulnes peaufine son plan machiavélique visant à faire revenir Perchta de Verloren et fomente sa vengeance à l'encontre des dieux qui les ont piégés jadis. Maudite, Serilda est désormais prisonnière de l'autre côté du voile avec Gild et les enfants qu'elle s'efforçait de protéger. Obligée d'épouser le roi, la jeune femme est plus déterminée que jamais à délivrer le fileur d'or de la malédiction qui le lie au château. Mais y parviendra-t-elle avant que la Lune Eternelle et le roi des Aulnes ne les maudissent tous deux à jamais ? Traduit de l'anglais par Arnaud Mousnier-Lompré