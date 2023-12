Sissi impératrice rebelle

Bien que Sissi ait su s'attirer les faveurs du peuple autrichien, l'impératrice étouffe entre le poids du protocole et les intrigues de la Cour, qu'elle n'hésite pas à fuir dès qu'elle le peut. Mais lorsque la Première Guerre mondiale secoue l'Europe entière, la jeune femme est confrontée à un choix difficile... Le roman vrai de la " Lady Di " de son époque Epouse de l'empereur François-Joseph Ier, Elisabeth - dite Sissi - a su gagner l'affection de son peuple. Mais, dans la Vienne du milieu du XIXe siècle, les couloirs du palais Hofburg ne résonnent pas seulement de la clameur des valses et du tintement des coupes de champagne : rivalités et intrigues de cour rythment la vie impériale. Jamais Sissi ne s'y est sentie à sa place. Etouffant entre un protocole strict et un mariage houleux, elle se ressource dans sa propriété près de Budapest, où elle monte à cheval et retrouve le comte Andrassy, dont elle est tombée éperdument amoureuse. Lorsque la tragédie frappe, Sissi est soudain confrontée à un dilemme. Doit-elle rentrer à Vienne et tout faire pour conserver une famille unie ? Ou, n'écoutant que son coeur, rester en Hongrie, pays qui l'a adoptée et l'adule ? Bientôt, Sissi n'aura d'autre choix que de sauver la couronne et son peuple. Au prix de sa liberté.