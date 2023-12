La politique de la ville. 3e édition

Au coeur des enjeux du vivre-ensemble, d'intégration et de laïcité, la politique de la ville est à la croisée des chemins. Réformée depuis 2014, elle a vocation à se réinventer, en s'adressant à des sites en milieu périurbain voire rural, via les contrats de ville 2015/2023. Outil d'aménagement du territoire, il lui revient de promouvoir de nouvelles solidarités. Y est-elle parvenue ? Quel bilan et quelles ambitions peut-on envisager après la campagne présidentielle 2022 ? Didactique et complet, l'ouvrage explique en quoi la politique de la ville irrigue les domaines sociaux et économiques essentiels, et tentera, après quelques mois du nouveau mandat présidentiel, de décrire la future orientation que prendra la politique de la ville pour les cinq années à venir.