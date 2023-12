Demon Lord, Retry! R. Tome 3

En prenant part au combat sans merci opposant l'antique démon Belphégor à un pseudo-ange, Luna voit ses pouvoirs de Sainte s'éveiller et parvient à repousser Belphégor. Cette offensive la vide toutefois de son énergie et elle n'a plus assez de forces pour éliminer l'ange. Alors que la Sainte se prépare à une mort certaine, un homme apparaît soudain et bloque son assaillant d'un seul doigt... L'heure de la contre-attaque du Seigneur Démon a sonné !