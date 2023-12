Médecin chez les rebelles ivoiriens

S'appuyant sur Tom, protagoniste principal de ce roman, l'auteur relate son expérience de la rébellion ivoirienne en 2002. L'Hôpital Evangélique de Poufiré doit fermer. Car ses promoteurs, des missionnaires américains doivent être rapatriés. Sentant la catastrophe sanitaire se profiler pour les 300 000 âmes qui y vivent, Tom s'engage à assurer la continuité du service. Avec une équipe réduite, peu qualifiée, il réussit le pari. Mais dans cette zone hors-la-loi ses rapports sont difficiles avec les rebelles. Les incidents se multiplient. Dans ce contexte hostile, il doit soigner et cacher des soldats loyalistes. Pour leur survie, il tente et réussit des exfiltrations. Malheureusement, l'une se passe mal un jour. Les investigations engagées pour démanteler le réseau des complicités remontent jusqu'à Tom et ses proches. Une perquisition musclée à son domicile va suivre...