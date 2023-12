Le jour fatidique. L'exécution de Moustapha Lô

Rédigé il y a de cela quelques décennies, à un moment où les événements, les faits et les gestes des acteurs étaient encore vivaces dans la mémoire, l'auteur a choisi cette année 2023, alors que les passions se sont tues, les événements en quelque sorte décantés et les tensions apaisées, pour sortir ce récit douloureux. Plus d'un demi-siècle vient alors de s'écouler depuis ce jour fatidique de l'année 1967 où l'exécution de Moustapha Lô secoua la famille de l'auteur, la communauté de Sébikhotane et le Sénégal tout entier. C'est la raison pour laquelle je recommande fortement la lecture de ce texte aux historiens, aux hommes de culture et à toute personne qui s'intéresse à l'histoire politique du Sénégal.