Sky High Karma Tome 2

Le temps est compté pour Maï maintenant que le fantôme d'Imaru Kato a pris possession de sa mère. Désemparée et ne sachant quoi faire, l'adolescente cherche à tout prix un moyen de sauver la seule famille qui lui reste. Mais l'esprit torturé du jeune homme est bien décidé à assouvir sa vengeance en éliminant la dernière représentante de leur lignée maudite. Pour se faire, il veut que Maï soit tuée par sa propre mère. Mais chacun lutte à sa manière pour éviter qu'un tel drame n'arrive... Toutefois, une aide inattendue pourrait bien entraver cette effroyable machination. Ce cycle de haine prendra-t-il enfin fin ? On ne présente plus Tsutomu Takahashi, cet auteur prolifique qui a imaginé Sidooh, Blue Heaven, Alive, Black-Box et bien d'autres titres. Après la sortie récente de Sky High pour la première fois en France, nous proposons Sky High Karma. Cette série en deux tomes est une des suites de Sky High, et comme cette dernière, elle nous emmène dans les tréfonds de l'âme humaine à travers le prisme du folklore japonais.