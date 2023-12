X-Treme X-Men. Tome 1

Une équipe de X-Men triée sur le volet part à la recherche des Livres de Destinée, censés prédire le futur de la race mutante ! Mais Tornade, le Fauve, Bishop, Psylocke, Malicia, Sage et Thundebird vont rencontrer une résistance inattendue : celle du terrible Vargas ! En plus : les Reavers, le Roi d'Ombre, la Terre Sauvage et les malheurs de Gambit ! Evènement au début des années 2000 : Chris Claremont, qui a écrit les grandes heures de la série Uncanny X-Men, revient sur les titres mutants avec la superstar du dessin Salvador Larroca ! Nous vous proposons ici, entre autres, tous les épisodes qu'ils ont réalisé ensemble sur la série, un joli flash-back qui nous ramène aux premières années de Panini Comics !