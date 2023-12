Jungle Juice Tome 4

L'équipe A de Nest se rend sur l'île noire après avoir appris l'existence d'une ferme d'élevage secrète. Heejin et le professeur assistant Joo Hyeonbin se lancent à la recherche de Suchan, après avoir reçu un message de sa part indiquant la localisation de la ferme d'élevage. Ils se retrouvent encerclés par des individus qui ont été dressés et qui cherchent des proies. Heejin et Joo Hyeonbin décident de les affronter, même si le professeur Ji leur avait demandé d'éviter toute confrontation. Imaginé par Hyeongeun et illustré par Juder, Jungle Juice est un webtoon qui a fait sensation dès ses premiers chapitres. En utilisant des transformations insectoïdes pour parler de problèmes de société, le récit se montre tout à la fois riche en émotions et spectaculaire par ses scènes d'action. Porté par un scénario aux multiples rebondissements, ce projet est aussi sublimé par le soin apporté aux dessins. Comptant plus de 19, 5 millions de vues sur la plateforme WEBTOON et une note de 9, 79, la première saison a su fédérer bon nombre de lecteurs à travers le monde. Une saison 2 est d'ailleurs en préparation.