Princesse Miao

Nous sommes en 1914, dans un village de l'Himalaya indien. Miao, 13 ans, musulmane, petite bergère libre et insouciante, voit sa vie basculer quand son père lui annonce qu'elle va devoir épouser un vieil homme sale, brutal et repoussant. Elle décide de fuir son village accompagnée de son frère ainé, Simi. Commence alors un périple extraordinaire. Ils découvrent des villes fantastiques, un désert éprouvant et, après de nombreuses péripéties, ils arrivent enfin à Calcutta. Mais ils ne sont pas au bout de leurs peines, l'épopée se poursuit au-delà des océans... Tout au long de ce voyage initiatique, Miao rencontre différents personnages féminins forts et inspirants qui l'instruisent sur le féminisme, et elle devient une véritable militante pour la cause des femmes !