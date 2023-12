MMA - Mixed Martial Artists Tome 8

Le soleil se couche sur le deuxième jour d'expérimentations, et les victimes s'accumulent. A la grande surprise des otages, Mikio annonce qu'il va mettre en place la dernière expérience, celui-ci ayant atteint son but. Mais cette dernière "épreuve", consistant à élire un "roi", va faire éclater au grand jour toute la noirceur de l'âme humaine et se terminer de façon très inattendue...