Les dieux du campus Tome 4

Une seérie eécrite a 4 mains, qui joue habilement avec les codes de la romance universitaire. Fils de parents militaires, lui-meme ancien membre de l'armeée, Knox n'a jamais avoueé son homosexua- liteé a qui que ce soit. Il a toujours preéfeéreé garder ce secret pour lui, ne le partageant qu'avec des parte- naires occasionnels lors d'eétreintes sans lendemain. Mais au greé d'eéchanges en ligne, il finit par tomber sous le charme de cet homme avec qui il passe des heures a discuter. Un homme dont il connait bientot tout, hormis son identiteé. Pierce, de son coteé, reve de trouver le partenaire de sa vie. Ou du moins celui qui l'aidera a prendre confiance en lui. Timide, mal dans sa peau, il n'y a qu'a travers les sites de rencontres qu'il parvient a s'ouvrir, mais il n'a jamais oseé s'aventurer plus loin. Jusqu'a cet inconnu avec qui il commence a parler jour et nuit, et qui semble le comprendre comme personne. Pour l'un comme pour l'autre, les risques a passer du virtuel au reéel sont nombreux. Les prendre en vaut-il vraiment la peine ? Et si la personne derriere l'eécran n'eétait pas celle a laquelle ils s'attendaient ?