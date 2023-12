Petit Futé Finlande. Edition 2023-2024

En Finlande, terre éloignée, vaste et injustement méconnue. Pourtant les mots Laponie, aurore boréale, Père Noël ou Nokia vous diront forcément quelque chose. Malgré la rudesse de son climat, elle séduit les esprits les plus tièdes. Son secret ? Des légendes ancestrales, une langue quasi unique en Europe, et la beauté d'un univers où les espaces semblent vouloir s'étirer presque au-delà de l'entendement. Loin de s'enfermer dans le passé, la Finlande met un point d'honneur à parier sur le futur. Un pari récompensé : le pays est aujourd'hui une des nations les plus riches et les plus avancées au monde. Que vous partiez en été (Helsinki, route des Rois, région des Mille, archipel de Turku) ou en hiver (Laponie), le Petit Futé vous fera découvrir ce pays tout droit sorti d'un conte de fées et ses habitants à l'énergie et à la détermination rares !