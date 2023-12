Camomille et les chevaux - tome 05 + calendrier 2024 offert. Une superbe balade

Humour, poésie et tendresse au club des Quatre-Fers. Camomille a 10 ans. Et elle a une passion : les chevaux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand elle était petite et qu'elle passait devant le club équestre des Quatre-Fers, elle se pinçait le nez. Et puis, elle a fait la connaissance d'un superbe cheval, Océan. Depuis, ils sont devenus inséparables et ensemble, ils ne galopent pas, ils volent.