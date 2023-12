Tous à Olympie !

La collection Boussole Cycle 2 propose : - de vrais livres illustrés qui invitent les lecteurs débutants (CP-CE2) à découvrir le plaisir de lire en autonomie ; - un catalogue composé d'oeuvres patrimoniales et de littérature jeunesse contemporaine ; - des auteurs et des illustrateurs de renom pour découvrir la richesse de la littérature ; - dans chaque ouvrage, un dossier de lecture et des ouvertures culturelles pour prolonger le plaisir de la lecture.