Hug me, please Tome 4

Alors qu'Arashi et Sora s'étaient énormément rapprochés, et même embrassés, le retour au Japon de Tamako, une amie de longue date d'Arashi, secoue leur relation. Perturbée par les tentatives de séduction de Tamako et le fait qu'Arashi ne lui a jamais officiellement demandé de sortir avec lui, Sora finit par prendre son courage à deux mains et confie ses inquiétudes au pianiste trois étoiles. Mais quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il la demande alors pour la deuxième fois en mariage !