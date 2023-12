Dark Protectors Tome 12 : Adare

Chaque guerrier a son âme soeur. Adare est un soldat dans l'âme, dur et solitaire, mais pourvu d'un sens de l'honneur et du devoir à toute épreuve. Il n'hésite pas une seconde à sauver une humaine aux dons spéciaux en s'unissant à elle avec une morsure et une marque. Il n'y a pas de place dans sa vie pour une fragile humaine, et leurs chemins se séparent bientôt. Pourtant, il ne parvient pas à oublier Grace après sa disparition. Et lorsqu'il apprend qu'elle est en danger, rien ne l'empêchera de se lancer à sa poursuite... Car la vie de Grace ne tient peut-être qu'à la force de leur union. . " Rebecca Zanetti mêle action, passion et intrigues avec talent. " Publishers Weekly " Le meilleur de la romance paranormale. " Cynthia Eden " Une romance paranormale sombre, intense et captivante. " Harlequin Junkie " Entraînant et sexy... Une excellente lecture. " Under the Covers Book Blog Pour public averti