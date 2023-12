Joël Pommerat. Poésie du sonore et théâtralité du musical

Bouleversé par l'audition au disque de Pelléas et Mélisande, Joël Pommerat nourrit son imaginaire et sa poétique d'expériences sonores et musicales, aussi bien dans ses réalisations avec la Compagnie Louis Brouillard qu'à l'opéra, à l'heure où s'estompent les frontières entre les formes spectaculaires.