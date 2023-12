Pumpkin Night Tome 2

Dans l'unique but d'assouvir sa vengeance, Naoko, alias Pumpkin Night, traque les cinq adolescents qui l'ont harcelée au collège. Après Asumi, c'est au tour de Saki d'être prise pour cible. Inquiets, Kazuya et les autres partent à la recherche de leur amie... mais Naoko, guidée par la haine, est plus rapide. Après avoir massacré tous ceux qui croisaient sa route, elle retrouve sa prochaine victime... Un récit sanguinaire pour les amateurs de slasher movie, à ne pas mettre entre toutes les mains !