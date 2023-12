Heterogenia Linguistico Tome 4

Au terme d'une traversée difficile, Hakaba, Susuki et Meuh sont arrivés au village de ce dernier, que le professeur aurait visité autrefois. Là, de nombreuses péripéties attendent notre linguiste : il va peiner à établir le dialogue avec les villageois, se lier d'amitié avec quelqu'un dont il ignore jusqu'au nom et l'espèce, ou encore participer à une chasse périlleuse dans le noir complet. Sa persévérance sera mise à rude épreuve tandis qu'il approfondira ses réflexions et confrontera sa défi-nition de l'être humain à une personne qui l'est... mais pas tout à fait.