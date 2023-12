Colocataires à leur manière Tome 8

Auteur de romans policiers, Subaru Mikazuki se distingue par sa nature introvertie et misanthrope. En effet, considérant les gens comme une source de nuisance dans son processus d'imagination et de création, il fait tout pour éviter de sortir de chez lui et d'avoir des contacts humains. Un jour, il tombe sur une chatte errante qu'il décide d'adopter et de nommer Haru. Grâce au travail conjoint de ces deux êtres, presque tous les chatons trouvent des foyers d'adoption, révélant ainsi la manière dont se tissent les liens entre les humains et les animaux. Haru et Subaru retrouvent leur quotidien, bien moins animé depuis qu'ils ne sont plus que tous les deux. Cependant, la connexion qui les unit s'intensifie chaque jour qui passe. Subaru et Haru nous racontent le bonheur de leur nouvelle vie à deux, chacun à travers leur point de vue. Au fil de leurs aventures, ils comprennent qu'ils seront toujours présents l'un pour l'autre...