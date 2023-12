Guide Guadeloupe 2024 Petit Futé. Marie-Galante - Les Saintes - La Désirade - La Dominique

Avec un ensoleillement toute l'année et une température moyenne de 27°C, l'île, cernée par de superbes plages, invite au farniente à l'ombre d'un cocotier. Pourtant, la Guadeloupe est un lieu magique qui assure une profusion d'activités : croisière, pêche, voile, équitation ou encore kitesurf. Y pratiquer l'écotourisme est un vrai bonheur : randonnées et chemins de découverte, à pied, à cheval. Les mangroves se révèlent à vous en canoë, et la plongée est partout un enchantement. Mais l'île ne manque pas de ressources et si vous n'êtes pas du style à lézarder toute la journée, vous visiterez de nombreux musées, distilleries, jardins, habitations créoles.