Petit Futé Egypte. Edition 2024

En Egypte, on écoute les bruits de la ville, les klaxons retentissants, les cris des marchands des souks. Parfois aussi, parce que l'on ne veut plus écouter, on s'isole dans le désert, afin de s'entendre. Oui, on sent tout cela en terre d'Egypte, non loin du tertre originel qui a motivé la ferveur d'un peuple, un peuple qui d'Amon à Yahvé, de Dieu à Allah, croit avec conviction aux paroles qu'Akhenaton chantait : "Tous les êtres sont dans Ta main" . L'Egypte, c'est tout cela, mondes confondus ou parallèles. Sans céder à l'inconscience ou à la paranoïa, il convient d' être informé et responsable pour tout déplacement en Egypte. Le pays est ponctuellement victime de soubresauts. La révolution 2011 a été vectrice de certains dérapages. Il est vivement recommandé de rester dans les sentiers battus