QRQC. Le tout-en-un pour optimiser la qualité grâce au Quick Response Quality Control

Le Quick Response Quality Control (QRQC) est un outil de gestion de la qualité développé en milieu industriel et faisant appel à la vigilance et à la responsabilisation des opérateurs. S'appuyant sur l'attitude San Gen Shugi et partageant avec le Lean Six Sigma la finalité d'identifier l'origine des défauts et dysfonctionnements dans la chaîne de production, le QRQC s'en distingue par une méthodologie fondée sur les "trois réels" (le lieu, les pièces et les données) dont l'analyse selon les principes QRQC permet aux équipes de résoudre de façon simple et logique la plupart des problèmes industriels et fonctionnels. De grands groupes industriels ne s'y sont pas trompés et le QRQC est aujourd'hui considéré comme un des outils les plus performants de gestion de la qualité. Cet ouvrage expose les fondements de cette approche concrète et impliquante, explique comment implémenter le QRQC au sein de l'entreprise et détaille toutes les étapes de la méthodologie, de l'identification des problèmes jusqu'à la prévention de dysfonctionnements futurs.