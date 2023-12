Pokemon : Les voyages ultimes Tome 27 : Iris entre en scène

Alors que débute le troisième match du Tournoi des Huit Maîtres, Cynthia, Maîtresse de Sinnoh, s'oppose à Iris, Maîtresse d'Unys et amie de Sacha. Un combat féroce s'engage entre les deux équipes de Pokémon et les Dresseuses rivalisent de détermination, de précision et d'audace pour remporter la victoire...