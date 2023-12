No Longer Rangers Tome 8

L'unité Green mène une enquête sur de mystérieuses disparitions qui la conduit dans un lycée "de rêve" sous le contrôle du général humanoïde Magatia. Tandis qu'Angel et Kanon tombent petit à petit sous sa coupe, D, qui n'a jamais eu de scolarité, ne se laisse pas séduire par ce monde factice et est renvoyé dans la réalité. Mais il décide néanmoins de retourner faire face à l'ennemi. Sa ténacité suffira-t-elle à détruire toutes les illusions et ramener dans le monde réel ceux qui se sont réfugiés dans un bonheur artificiel ?