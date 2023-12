Chiruran Tome 17

Keisuke Yamanami et Toshizo Hijikata, les deux têtes pensantes du Shinsen Gumi s'engagent dans une bataille qui risque de faire bien des dégâts. Quelle sera l'issue de ce combat à mort ? Alors que les menaces rôdent sur le bakufu, un nouveau héros fait son apparition : Ryôma Sakamoto. Chiruran est un shônen captivant et explosif, servi par le dessin magnifique d'Eiji Hashimoto et la narration dynamique de Shinya Umemura. Découvrez les aventures de ses personnages charismatiques dans cette fresque historique !