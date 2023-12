Essai sur l'histoire d'une population de patronymes pyrénéens

A travers cet essai, Jacques Stair analyse et étudie les origines des patronymes pyrénéens dans une population donnée. Les biais sont donc multiples : linguistiques, géographiques ou encore toponymiques. Suite aux travaux portant sur les communautés juives avant et après les vagues d'expulsion et d'inquisition et les résultats obtenus, suivis et soutenus par les technologies génétiques, l'auteur a utilisé la documentation peu fréquentée des paroisses catholiques afin de constituer un corpus riche et approfondi. Essai sur l'histoire d'une population particulière de patronymes pyrénéens permet une compréhension profonde de l'évolution de ces patronymes dans l'Histoire. Un essai, qui plus est, construit sur une remarquable localisation géographique d'une population de patronymes à la région pyrénéenne.