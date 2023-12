Splatoon, La contrée Clabousse Tome 2

Le manga officiel Splatoon !! Le jeu vidéo adulé par les gamers aux quatre coins du monde a son propre manga ! L'histoire se déroule dans l'univers de l'épisode Splatoon 3. Little Mask et ses amis sont bien décidés à en découdre contre de nouveaux valeureux compétiteurs issus de la Contrée-clabousse ! Et vous aurez également droit à "l'encyclopédie" dédiée aux équipements complets de toutes les équipes !