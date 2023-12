Isla Negra. Suivi de L'Homme qui marche

Isla Negra : Jonas, un vieil atrabilaire, occupe Isla Negra, un étrange manoir au sommet d'une falaise dunaire. Lorsque les pouvoirs publics tentent de l'expulser au profit d'un projet immobilier, son refuge se transforme en camp retranché. En ville, chacun prend parti, et l'on voit s'affronter la foule des habitants, curieux, médisants, souvent lâches. A mesure que la falaise s'effondre, les masques tombent. Jonas, lui, ne lâche rien. L'Homme qui marche : Marié, deux enfants, Théophraste Sentiero est un homme sans histoires. Aussi prête-t-il peu d'attention à ces tremblements qui agitent ses jambes et ses pieds. Hélas, ces trépidations s'accentuent et la médecine n'y entend rien. C'est un vieux libraire cacochyme et presque aveugle qui le tire d'affaire en lui proposant un remède pour le moins surprenant : écouter ses pieds puisqu'ils sont si pressés d'aller quelque part. Peuplé par des personnages truculents, L'Homme qui marche est une promenade enchanteresse, une ode à un Paris évanoui.