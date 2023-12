L'espérance est un risque à courir. Sur les traces des résistants chrétiens 1939-1945

Jérôme Cordelier est parti à la rencontre de ces chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes qui résistèrent aux nazis et dont les rôles sont de nos jours minimisés. On a souvent souligné les compromissions avec le régime de Vichy des chefs des Eglises, à raison, sans se souvenir que plusieurs d'entre eux furent aussi reconnus Justes pour avoir sauvé des juifs. On a oublié que de nombreux religieux et simples croyants furent parmi les premiers à se dresser contre l'occupant. Certains sur le devant de l'Histoire, la plupart dans un secret absolu. Nourrie des confidences de survivants, cette enquête met l'accent sur ceux qui se sont engagés pour la liberté, sans tout le temps combattre au nom de leur foi, mais toujours avec la haute idée qu'ils se font de l'humanité. Ce ne sont pas les feux mourants d'un crépuscule que dépeint ce livre rassérénant, mais plutôt les clairs rayons de soleil composant une nouvelle aurore. Le Figaro littéraire. Passionnant et inspirant. Le Pèlerin.