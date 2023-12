La femme du banquier

Le lendemain d'une tempête de neige dans les Alpes, l'épave d'un avion privé à destination de Genève est retrouvée. Parmi les victimes : Matthew Lerner, cadre dirigeant de la Swiss United, célèbre banque offshore. Seule face aux secrets qu'il a laissés derrière lui, Annabel, sa jeune veuve, finit par comprendre que le crash n'est pas accidentel, et se retrouve alors prise dans un jeu de cache-cache terrifiant. Pour échapper aux puissants ennemis qui la menacent, elle aurait besoin de l'aide de Marina Tourneau, qui enquête sur un récent scandale lié à la Swiss United. Mais cette ambitieuse journaliste osera-t-elle publier son article ? Après le succès de Park Avenue, Cristina Alger plonge dans le monde opaque de la haute finance et de la corruption, et sonde la quête de vérité d'une femme qui pensait connaître son homme.