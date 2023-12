Le général a disparu

Que se passe-t-il quand le Peuple est en rage et veut faire tomber le Prince qui le gouverne ? 29 mai 1968 : la rue gronde, le pouvoir vacille, le pays est au bord du précipice. Et, sans prévenir quiconque, le général de Gaulle disparaît. Que sait-on vraiment de son énigmatique "fuite à Baden-Baden" ? Nous sommes ici, heure par heure, dans la tête du roi Lear désespéré par "sa" France, et dans celle des ambitieux qui peuplent la coulisse : Pompidou, Foccart, Massu, Jobert, Mitterrand, Mendès France et tant d'autres... Chaos, intrigues, mystères et coups de théâtre : tous les ingrédients d'une tragédie trop belle pour être vraisemblable, et pourtant vraie. Un saisissant éclairage sur ce trou noir de notre histoire qui n'est pas sans résonner aujourd'hui d'un écho particulier. Captivant ! L'Express. Un roman dense, qui se dévore comme un polar. Paris Match. Benamou, en voyeur lumineux, réussit un pari qu'aurait désapprouvé Malraux : dialoguer avec l'homme de l'Histoire. Historia.