Une nouvelle histoire BABY SHARK : Un phénomène viral qui devient une série TV ! Un univers qui séduit le monde entier La vidéo la plus vue au monde avec plus de 10, 1 Milliards de vues sur YouTube Un univers frais, drôle et pétillant, tout droit venu de Corée du Sud Une création avec une forte reconnaissance sonore et graphique Une série déjà diffusée en TV Une saison 2 déjà en production par Nickelodeon Des comptines pour bébé entraînantes pour apprendre en chantant et en dansant ! Une double diffusion en télé à partir de novembre 2021 sur Nickelodeon Junior et M6 Kid De nombreux licenciés à bord dès le Q2 2022 : Splash Toys, Spin Master, Jemini, ZURU et Bandai Namco