Savage Avengers Tome 5 : La profanation de toutes choses

Même les anciens dieux peuvent être fatigués ! Shuma-Gorath est resté entre les mains de Kulan Gath pendant un an, et c'est au Docteur Strange et à Conan de le remettre sur pied ! Et quand tout semble perdu et que Gath touche à la victoire ultime, un seul Avenger est capable de renverser la donne, et c'est... le Docteur Fatalis ? La série la plus inattendue de l'écurie Marvel tire sa révérence ! Avec son casting hétéroclite unissant Conan, Strange, Fatalis, Wolverine (et d'autres surprises dans cet album), ce cinquième volume met un point final à la saga de Kulan Gath, sous la houlette de Gerry Duggan (X-Men, Deadpool).