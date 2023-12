Tengen Hero Wars Tome 3

Des héros de tous les pays se sont déplacés pour la bataille entre Oba Nobunaga et Zhuge Liang Kongming. Napoléon Bonaparte, le premier à se déplacer, est celui qui possède le plus grand territoire du sud-ouest, mais Hannibal Barca lui barre la route... Napoléon, premier empereur de France, va devoir affronter Hannibal, l'éclair de Carthage. Les "génies de la guerre" se lancent dans une guerre à travers les âges ! Pendant ce temps, les forces de Nobunaga brûlent de se venger de Kongming et commencent à monter une stratégie, dont la clé est le Han le plus mortel de la romance des Trois Royaumes : Lu Bu ! Première oeuvre du dessinateur Sakanoichi Kubaru et du scénariste Hiromoto Yasu, Tengen Hero Wars est publié depuis 2021 dans le Comic Zenon (Valkyrie Apocalypse). Combats épiques, stratégies et figures historiques seront les maîtres-mots de cet isekai à l'action survoltée ! "Une solide série d'action épique". Coyote Mag