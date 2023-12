La rééducation de l'écriture de l'enfant et de l'adolescent. Pratique de la graphothérapie - Bilan et rééducation

Cet ouvrage fruit de plusieurs années de réflexion et de pratique de la graphothérapie présente en détail l'approche actualisée de la prise en charge des difficultés de l'écriture manuscrite. Cette 5e édition intègre les progrès des neurosciences dans la connaissance du cerveau et des troubles du neurodéveloppement. Elle propose deux nouveaux chapitres : l'un sur les compétences transversales intervenant dans l'écriture (linguistiques exécutives visuelles etc.) et l'autre sur les techniques de copie. Les données scientifiques sont actualisées : nouveaux tests permettant d'enrichir les méthodes de détection et d'évaluation des difficultés d'écriture y compris à l'aide de tablettes graphiques renouvellement des techniques de rééducation avec de nouveaux exercices mise à jour des données relatives à la posture. La place du graphothérapeute-rééducateur de l'écriture dans le parcours de soin est précisée. La bibliographie est elle aussi étoffée du fait de l'augmentation de la littérature sur le sujet. Ainsi cette nouvelle édition largement enrichie et augmentée apporte un éclairage sur les pratiques actuelles de la graphothérapie. Ce manuel didactique ouvre de nouvelles pistes de réflexion au service de tous ceux qui de près ou de loin sont concernés par l'écriture des enfants et des adolescents : graphothérapeutes bien sûr mais aussi enseignants pédagogues orthophonistes psychomotriciens ergothérapeutes psychologues etc. Florence de Montesquieu est graphothérapeute rééducatrice de l'écriture. Elle exerce depuis 20 ans en cabinet libéral à Paris. Elle est chargée d'enseignements au Centre de Formation Universitaire en Orthophonie de Poitiers et dans le cadre de la formation professionnelle au métier de graphothérapeute-rééducateur de l'écriture dispensée par l'association Graphidys. Chantal Thoulon-Page est graphothérapeute. Ancien membre actif du groupement des graphothérapeutes rééducateurs de l'écriture et actuellement présidente d'honneur de l'association Graphidys elle s'est consacrée pendant de nombreuses années à la rééducation de l'écriture de l'enfant et à la formation des graphothérapeutes en région Rhône-Alpes.