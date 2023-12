Devil's wolf. Tome 1, Et si l'on se retrouvait

Tyler est charismatique, généreux et redoutable dans son rôle de président du club des Devil's Wolf. Le biker mène sa vie en fonction de ses frères et sa famille. Toutefois, un évènement le contraint à reprendre contact avec celle qu'il n'arrive pas à oublier. Holly revient à Snowfall après la mort soudaine de sa soeur. Par la force des choses, elle est obligée de revoir l'homme qui lui a brisé le coeur des mois auparavant et de prendre en charge sa nièce de quelques mois. Cette parentalité partagée et la vie dans un MC vont-ils les aider à se retrouver ?