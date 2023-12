Les âmes isolées. Tome 1, Silhouette, spécieuse et sibylline

Blackhole, une ville entourée de nature, est un domaine paisible où tout n'est qu'harmonie et sérénité. Cette cité, isolée du monde, est dirigée par la Trinité, des êtres mystérieux et aux caractères insondables, déifiés et adulés par les habitants de la ville. Mais lors de l'arrivée de Stanley Mark, un chef cuisinier, et de Benny, un garçon à la recherche de sa soeur disparue, les existences de plusieurs âmes solitaires se retrouvent soudainement bouleversées, et finissent par se rencontrer dans d'étranges circonstances. Les confrontations et les conflits des uns avec les autres vont alors dévoiler des failles dans ce monde qui paraissait pourtant si parfait... Ensemble ou séparées, ces âmes isolées devront ainsi faire face aux dangers qui menacent la stabilité de Blackhole... et leur propre vie.